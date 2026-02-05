Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, sdělení k vyzvednutí písemnosti - Qui AIJIN

Č. j. KRPL-25081-105/2024-180581-JON 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Liberec
Oddělení hospodářské kriminality
Pastýřská 3, 460 74 Liberec

Č. j. KRPL-25081-105/TČ-2024-180581-JON

      Liberec 5. února 2026

Sdělení  

pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru Liberec, Krajské ředitelství police Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr.ř. ( 49 odst. 4 o.s.ř. )

Adresát: Qui AIJIN, nar. 18.09.1976, Longlian Village No. 13, Longma Village, Sanmenpo Town, Qiongshan District,  Haikou, Hainan

Adresa na níž má být písemnost doručována v rámci možností policejního orgánu: neznámá

Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec, KŘP Libereckého kraje

Doručovaná písemnost - Usnesení vydané dne 26.6.2025 v souladu s ust. § 80 odst. 1 tr. řádu pod č.j. KRPL-25081-104/TČ-2024-180581

Protože aktuální místo bydliště jmenovaných není policejnímu orgánu známo, nebyla zjištěna informace o bydlišti uvedené osoby na území ČR a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena.   

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 07:30 do 15:30 hodin na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec na adrese ul. Pastýřská 3, Liberec.  Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiná doklad totožnosti. 

Tel.: 974 466 478
E-mail: petr.jonas2@pcr.cz

                                                                                                                                                                 nprap. Petr Jonáš
                                                                                                                                                                  vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 05.02.2026
Sejmuto dne:: 05.03.2026

