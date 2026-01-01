Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, sdělení k vyzvednutí písemnosti - Leonard KOWALCZYK
Č. j. KRPL-42567-94/TČ-2025-181171
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Semily
Oddělení obecné kriminality
Vysocká 225, 513 15 Semily
Č. j. KRPL-42567-94/TČ-2025-181171 Semily 11. února 2026
S D Ě L E N Í
pro vyvěšení na úřední desce Krajského ředitelství policie ČR Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr. řádu (49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát: KOWALCZYK Leonard, nar. 15. 10. 2000
Adresa, na níž má být písemnost doručována: Karasova 318/32, 14300 Praha
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení obecné kriminality, Územní odbor Semily, KŘP Libereckého kraje.
Doručovaná písemnost:
Usnesení vydané 08. 01.2026 podle § 81a tr. řádu pod Č. j. KRPL-42567-74/TČ-2025-181171
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě do 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, vyvěšení této výzvy, v době od 07:30 hodin do 15:00 hodin na Oddělení obecné kriminality, Územní odbor Semily, Vysocká 225, Semily.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
por. Bc. Daniel Medek
komisař
Vyvěšeno: 12. 02. 2026
Sejmuto: 11. 03. 2026