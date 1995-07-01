Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, sdělení k vyzvednutí písemnosti – Artur Matiashenko
Č. j. KRPL-55754-47/TČ-2025-180481
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Jablonec nad Nisou
Oddělení hospodářské kriminality
ul. 5. května 4258/60, 466 01 Jablonec nad Nisou
Č. j. KRPL-55754-47/TČ-2025-180481 Jablonec nad Nisou 6. března 2026
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru Jablonec nad Nisou, Krajské ředitelství police Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr.ř. (49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát: Artur Matiashenko, nar. 01.07.1995
Adresa na níž má být písemnost doručována: Jeremiášova 1950/7, 370 01 České Budějovice
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Jablonec nad Nisou, KŘP Libereckého kraje
Doručovaná písemnost: Usnesení vydané dne 22.01.2026 v souladu s ust. § 79f tr. řádu pod č.j. KRPL-55754-44/TČ-2025-180481
Protože aktuální místo bydliště uvedeného není policejnímu orgánu známo, nebyla zjištěna informace o bydlišti uvedené osoby na území ČR a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, který by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 07:30 do 15:30 hodin na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Jablonec nad Nisou na adrese ul. 5. května 4258/60,466 01 Jablonec nad Nisou.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a Příjmení doručovatele policejního orgánu: por. Zdeněk Dragoun
Vyvěšeno: 06.03.2026
Sejmuto: 05.04.2026