Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-49731-9/ČJ-2026-1700IY-SY
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Svitavy 31. července 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o nálezu zbraně
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“) v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu oznamuje, že dne 26.05.2026 byla v obci Žamberk, na ulici ČS Armády 1506, v prostorách dámských toalet ČS Orlen, okr. Ústí nad Orlicí, nalezena zbraň:
Palná krátká poplašná zbraň - samonabíjecí pistole, značky EKOL, model Firat Compact, ráže 9 mm P.A. Knall, výrobního čísla EFCi-18060281. Nalezená zbraň má destrukci bicího kohoutu, ulomeného nad osovou částí, dále chybějící bicí část s palečníkem, dále chybí pravé křidélko manuální pojistky a záchytu závěru.
Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyla zjištěna osoba vlastníka nalezené věci, doručuje se mu oznámení o jejím nálezu, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele věci.
Vlastník shora uvedené věci se může přihlásit v místě jejich uložení, na adrese Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Svitavy, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy, v úřední dny pondělí nebo středa od 08:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod. do 17:00 hod., popřípadě mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě, tel. 974 578 300.
Poučení: Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Svitavy, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, připadne zbraň podle § 116 odst. 2, písm. b) zákona o zbraních do vlastnictví státu.
npor. Bc. Martin Hanyk
vedoucí kontaktního místa
Vyvěšeno dne: 31.07.2026
Sejmuto dne: 31.07.2027