Č. j. KRPE-7721-110/TČ-2026-170979
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 20. března 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 22.01.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79f odstavce 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 6100919003/0800 majitele Pavel MARTINEK (roz. JANČÍK), nar. 29.08.1978 v Brno, rozvedený, doklad: 215693583, trv. bytem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, ve výši 19.340 Kč.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 18.02.2026 adresátovi Pavel MARTINEK (roz. JANČÍK), nar. 29.08.1978 v Brno, rozvedený, doklad: 215693583, trv. bytem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát si písemnost na adrese nevyzvedl a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 06.03.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
nprap. Jakub Florek
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 24.03.2026
Sejmuto dne: 25.04.2026