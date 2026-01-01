Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení

Č. j. KRPC-123261-29/TČ-2025-020810 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE                                                                                                                                    územní odbor Tábor                                                                                                                                                                                                   obvodní oddělení Bechyně                                                                                                                                                                                       nám. T. G. Masaryka 4                                                                                                                                                                                              391 65 Bechyně

Č. j. KRPC-123261-29/TČ-2025-020810                                                                                                                Bechyně 27. ledna 2026

                                                                                                                                                                                 Počet listů: 1

SDĚLENÍ

pro vyvěšení na úřední desce dle ustanovení § 64 trestního řádu

Adresát: Miglen Emilov KIRILOV, nar. 18.11.1982 v VIDIN, svobodný, st. přísl. BGR, doklad: VB058287, trv. bytem Slovanská 1133/96, 326 00 Plzeň-Východní Předměstí, Česko

Adresa, na níž má být písemnost doručena: Slovanská 1133/96, 326 00 Plzeň-Východní Předměstí

Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Bechyně, nám. T. G. Masaryka 4, Bechyně.

Doručovaná písemnost: Usnesení pod Č. j. KRPC-123261-7/TČ-2025-020810 dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 19.09.2025

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v době od 07:30 hodin do 19:30 hodin na obvodním oddělení Bechyně, nám. T. G. Masaryka 4, 391 65 Bechyně. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a adresát na uvedené adrese nemá poštovní schránku, nebylo možné písemnost u doručujícího orgánu uložit a do schránky adresáta vložit výzvu k vyzvednutí zásilky. Podle § 64 odstavec 4 trestního řádu byla zásilka vrácena odesílateli a je o tom vyvěšeno oznámení na úřední desce. Podle § 63 odstavec 1 trestního řádu se pro doručování se přiměřeně užijí  předpisy platné pro doručování v občanském soudím řízení.

Podle § 50l odstavec 1 občanského soudního řádu stanoví-li zákon, že rozhodnutí nebo jiná písemnost mají být vyvěšeny na úřední desce soudu, platí, že desátým dnem po dni vyvěšení byly doručeny.

Podle § 50l odstavec 2 občanského soudního řádu stanoví-li zákon, že na úřední desce soudu má být vyvěšena výzva nebo sdělení, sejme se výzva nebo sdělení po uplynutí 30 dnů ode dne vyvěšení.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.

         prap. Michal Krátký                                                                                                                      npor. Bc. Jiří Zavadil                                                    inspektor                                                                                                                                   vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 27.01.2026                                                                                                                                                                                       Sejmuto dne: 27.02.2026 

