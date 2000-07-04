Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení
Č. j. KRPC-124922-35/TČ-2025-020120
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení Týn nad Vltavou Dewetterova 326 375 01 Týn nad Vltavou
Č. j. KRPC-124922-35/TČ-2025-020120 Týn nad Vltavou 11. prosince 2025
Počet listů: 1
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ustanovení § 64 Sb., zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
adresát: Andrea CHADRABOVÁ, nar. 04.07.2000
adresa, na níž má být písemnost doručena: Dobročkovice č. p. 92, 683 33 Dobročkovice
útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení Týn nad Vltavou, Dewetterova 326, 375 01 Týn nad Vltavou
doručovaná písemnost: usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, vedená pod Č. j. KRPC-124922/TČ-2025-020120 ze dne 23.9.2025
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen, a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10-ti dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout u dozorčí služby na obvodním oddělení Policie v Týně nad Vltavou v době od 07:30 do 19:30 hodin.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Pavel Dupal vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 12.12.2025 Sejmuto dne: 22.12.2025