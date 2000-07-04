Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení

Č. j. KRPC-124922-35/TČ-2025-020120 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor České Budějovice                                                                                                                                                                               obvodní oddělení Týn nad Vltavou                                                                                                                                                                           Dewetterova 326                                                                                                                                                                                                       375 01 Týn nad Vltavou

Č. j. KRPC-124922-35/TČ-2025-020120                                                                                        Týn nad Vltavou 11. prosince 2025

                                                                                                                                                        Počet listů: 1

SDĚLENÍ

pro vyvěšení na úřední desce dle ustanovení § 64 Sb., zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

adresát: Andrea CHADRABOVÁ, nar. 04.07.2000

adresa, na níž má být písemnost doručena: Dobročkovice č. p. 92, 683 33 Dobročkovice

útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení Týn nad Vltavou, Dewetterova 326, 375 01 Týn nad Vltavou

doručovaná písemnost: usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, vedená pod Č. j. KRPC-124922/TČ-2025-020120 ze dne 23.9.2025

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen, a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10-ti dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílateli.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout u dozorčí služby na obvodním oddělení Policie v Týně nad Vltavou v době od 07:30 do 19:30 hodin.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                   nprap. Pavel Dupal                                                                                                                                                                                                       vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 12.12.2025                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 22.12.2025

