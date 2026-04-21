Veřejná vyhláška - sdělení

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Č. j. KRPE-21966-44/TČ-2026-170979
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 16. dubna 2026
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - S D Ě L E N Í
Dne 05.03.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79f odstavce 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 245414463/0600 majitelky Dana DAVIDOVÁ (roz. PÍŠOVÁ), nar. 26.08.1962 v Praha 5, vdova, doklad: 217681285, trv. bytem Koldům č. p. 1581, 436 01 Litvínov-Horní Litvínov vedeného u společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČO: 25672720, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle, do výše 10.000 Kč.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 20.03.2026 adresátovi Dana DAVIDOVÁ (roz. PÍŠOVÁ), nar. 26.08.1962 v Praha 5, vdova, doklad: 217681285, trv. bytem Koldům č. p. 1581, 436 01 Litvínov-Horní Litvínov, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát si písemnost na adrese nevyzvedl a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 30.03.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
nprap. Jakub Florek
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 21.04.2026
Sejmuto dne: 20.05.2026