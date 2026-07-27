Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-40813-49/TČ-2026-170917
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Obvodní oddělení
Čsl. armády 620, 572 01 Polička
Polička 21. července 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 24.06.2026 bylo vyhotoveno Usnesení pod čj.: KRPE-40813-44/TČ-2026-170917, podle § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu kterým se vydávají společnosti ŽELEZÁŘSTVÍ Andrlík s.r.o., IČO: 26013959, se sídlem Haškova č. p. 413, 572 01 Polička-Dolní Předměstí peněžní prostředky na bankovním účtu č. 1034637434/5500, vedeném u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, majitelky Lucie TICHÁ, r. 1987, trv. bytem Charkovská 740/2, 779 00 Olomouc ve výši 30.240 Kč.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 25.06.2026 adresátovi Lucie TICHÁ, r. 1987, doručovací adresu ul. Rokycanova č. 38, 779 00 Olomouc.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a písemnost si nevyzvednul, proto poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 20.07.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Bc. Josef Bilanský
komisař
Vyvěšeno dne: 27.07.2026
Sejmuto dne: 26.08.2026