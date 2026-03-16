Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení

Č. j. KRPC-159960-36/TČ-2025-020810 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                            územní odbor Tábor                                                                                                                                                                                                  obvodní oddělení Bechyně                                                                                                                                                                                        T. G. Masaryka 4                                                                                                                                                                                                      391 65 Bechyně 

Č. j. KRPC-159960-36/TČ-2025-020810                                                                                                              Bechyně 18. dubna 2026

                                                                                                                                                                             Počet listů: 2

 SDĚLENÍ

pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 odstavec 4  trestního řádu

Adresát: Jaroslav HOLOMOJ, nar. 24.05.1977 v Praha 2, svobodný, doklad: 219243486, trv. bytem Říční 2368/5, 568 02 Svitavy-Předměstí

Adresa, na níž má být písemnost doručena: Nad Slávií 1344, 101 00 Praha-Strašnice

Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Bechyně, T. G. Masaryka 4

Doručovaná písemnost: Usnesení pod Č. j. KRPC-159960-36/TČ-2025-020810-RNdle § 81a trestního řádu s odkazem na § 80 trestního řádu a § 81 trestního řádu ze dne 16.03.2026.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v době od 07:30 hodin do 19:30 hodin na obvodním oddělení policie Bechyně, nám. T. G. Masaryka 4, 391 65 Bechyně. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen adrese trvalého pobytu a do současné doby nezastižen na adrese přechodného pobytu, stejně tak se nepodařilo jej kontaktovat na uvedeném telefonním čísle a adresát na uvedené adrese nemá poštovní schránku, nebylo možné písemnost u doručujícího orgánu uložit a do schránky adresáta vložit výzvu k vyzvednutí zásilky. Podle § 64 odstavec 4 trestního řádu byla zásilka vrácena odesílateli a je o tom vyvěšeno oznámení na úřední desce. Podle § 63 odstavec 1 trestního řádu se pro doručování se přiměřeně užijí předpisy platné pro doručování v občanském soudním řízení.

Podle § 50l odstavec 1 občanského soudního řádu stanoví-li zákon, že rozhodnutí nebo jiná písemnost mají být vyvěšeny na úřední desce soudu, platí, že desátým dnem po dni vyvěšení byly doručeny.

Podle § 50l odstavec 2 občanského soudního řádu stanoví-li zákon, že na úřední desce soudu má být vyvěšena výzva nebo sdělení, sejme se výzva nebo sdělení po uplynutí 30 dnů ode dne vyvěšení.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.

                                                                                                                                                    Za policejní orgán:

       prap. Richard Novotný                                                                                                     npor. Mgr. Dušan Boháč                                                             inspektor                                                                                                             zástupce vedoucího oddělení

Vyvěšeno dne: 23.04.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 23.05.2026                            

                                                                                                                                                                                   

