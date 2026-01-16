Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení
Č. j. KRPC-95433-55/TČ-2025-020323
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Jindřichův Hradec obvodní oddělení Třeboň Riegrova 1227 379 01 Třeboň
Č. j. KRPC-144685-27/TČ-2025-020110 Třeboň 20. února 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 16.01.2026 bylo pod č.j. KRPC-95433-55/TČ-2025-020323 vydáno usnesení podle § 159a odst. 5 trestního řádu o odložení věci – přečinu podvod dle § 209 odst. 1, 3 trestního zákoníku, kterého se dopustil neznámý pachatel vůči poškozené Haně Benešlové nar. 19.8.1968.
Písemnost byla doručena na Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec dne 19.1.2026, dále byla písemnost prostřednictvím České pošty odeslána poškozené na adresu Havlíčkova 683, 747 87 Budišov nad Budišovkou, kterou poškozená udala jako doručovací. Písemnost nebyla poškozené poštovním doručovatelem doručena a ke dni 28.1.2026 byla na dobu 10-ti dnů uložena, kdy si písemnost ani v tomto termínu poškozená nevyzvedla. Poštovní doručovatel písemnost po nedoručení navrátil policejnímu orgánu. Právní moc písemnosti nabývá ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů, http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán: nprap. Bc, Tomáš Bartoš npor. Mgr, Kateřina Vaníčková, DiS. vrchní inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 23.02.2026 Sejmuto dne: 23.03.2026