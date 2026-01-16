Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení

Č. j. KRPC-95433-55/TČ-2025-020323 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                               územní odbor Jindřichův Hradec                                                                                                                                                                              obvodní oddělení Třeboň                                                                                                                                                                                      Riegrova 1227                                                                                                                                                                                                           379 01 Třeboň 

Č. j. KRPC-144685-27/TČ-2025-020110                                                                                                                      Třeboň 20. února 2026

                                                                                                                                                                                     Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 16.01.2026 bylo pod č.j. KRPC-95433-55/TČ-2025-020323 vydáno usnesení podle § 159a odst. 5 trestního řádu o odložení věci – přečinu podvod dle § 209 odst. 1, 3 trestního zákoníku, kterého se dopustil neznámý pachatel vůči poškozené Haně Benešlové nar. 19.8.1968.

Písemnost byla doručena na Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec dne 19.1.2026, dále byla písemnost prostřednictvím České pošty odeslána poškozené na adresu Havlíčkova 683, 747 87 Budišov nad Budišovkou, kterou poškozená udala jako doručovací. Písemnost nebyla poškozené poštovním doručovatelem doručena a ke dni 28.1.2026 byla na dobu 10-ti dnů uložena, kdy si písemnost ani v tomto termínu poškozená nevyzvedla. Poštovní doručovatel písemnost po nedoručení navrátil policejnímu orgánu. Právní moc písemnosti nabývá ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů, http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.  

                                                                                                                                                       Za policejní orgán:                                                   nprap. Bc, Tomáš Bartoš                                                                                              npor. Mgr, Kateřina Vaníčková, DiS.                                            vrchní inspektor                                                                                                                vedoucí oddělení       

Vyvěšeno dne: 23.02.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 23.03.2026

