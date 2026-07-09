Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-21867-47/TČ-2026-170979
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 09. července 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 20.05.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79f odstavce 1, 3 trestního řádu, kterým se ruší zajištění věci, a to peněžních prostředků na bankovním účtu č. 6150486023/0800, majitelky Márie MUCHOVÉ (roz. DÖMEOVÁ), nar. 13.11.1985 v SLOVENSKÁ REPUBLIKA, trv. bytem Šunychelská č. p. 981, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, vedeném u společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč, a to do výše 46.700 Kč.
Písemnost s vydaným Usnesením byla prostřednictvím pošty adresátovi Mária MUCHOVÁ, nar. 13.11.1985, na adresu současného pobytu ul. Jana Svobody č. 17, 614 00 Brno, odeslána dne 02.06.2026.
Písemnost však nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, a tento si ani uloženou zásilku na České poště na základě oznámení nevyzvedl, proto ji poštovní doručovatel dne 17.06.2026 vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Mgr. Danuše Dufková
komisař
Vyvěšeno dne: 09.07.2026
Sejmuto dne: 07.08.2026