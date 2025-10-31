Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - sdělení

Č. j. KRPE-73465-37/TČ-2025-170917 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Obvodní oddělení
Čsl. armády 620, 572 01 Polička

Svitavy 27. října 2025           

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 05.08.2025 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 1793828004/2700, vedeného u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4-Michle, majitele Radka JELÍNKA, nar. 18.07.1997 v Sokolov, trv. bytem Sokolovská 486/21, 357 51 Kynšperk nad Ohří, a to do výše 58.421,22 Kč. 

Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 18.08.2025 adresátovi Radek JELÍNEK, nar. 18.07.1997, na adresu jeho trvalého pobytu ul. Sokolovská 486/21, 357 51 Kynšperk nad Ohří, s poučením možnosti vyzvednutí poštovní zásilky do deseti dnů od uložení u příslušné pobočky České pošty.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát na výzvu nereagoval a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 02.09.2025.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

por. Mgr. Danuše Dufková        
komisař                      

Vyvěšeno dne: 31.10.2025
Sejmuto dne: 30.11.2025

