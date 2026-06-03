Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-4207-58/TČ-2026-170679
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality
Na Spravedlnosti 2516, 530 47 Pardubice
Pardubice 28. května 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 29. 04. 2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu, kterým se vydávají nehmotné věci, které byly zajištěny dle § 79a trestního řádu, a to peněžní prostředky ve výši 99.000,24 Kč (slovy: devadesát devět tisíc korun českých dvacet čtyři haléřů) na bankovním účtu číslo 366121915/0300 vedeném u Československá obchodní banka a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, majitele Maksimse Hutorovse, nar. 04.01.2000.
Písemnost byla prostřednictvím pošty dne 29. 04. 2026 odeslána uvedenému majiteli účtu na známou adresu pobytu: Brigádníků 2989/217, 100 00 Praha 10 - Strašnice, s možností vhození písemnosti do poštovní schránky adresáta ve lhůtě deseti dnů od jejího uložení.
Písemnost nebyla adresátovi pomocí poštovního doručovatele doručena, neboť adresát nemá schránku. Adresát je na uvedené adrese neznámý, pročež poštovní doručovatel písemnost policejnímu orgánu ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 25. 05. 2026 vrátil.
Toto sdělení ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu policejní orgán vyvěšuje na úřední desce po dobu 30 dnů podle § 50l odst. 2 zákona číslo 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Ing. Pavlína Třísková
komisař
Vyvěšeno dne: 03.06.2026
Sejmuto dne: 03.07.2026