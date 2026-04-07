Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-16169-86/TČ-2026-170379
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Chrudim
Oddělení hospodářské kriminality SKPV
Skupina kybernetické kriminality
Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim
Chrudim 1. dubna 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 16.02.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu pod č.j. : KRPE-16169-16/TČ-2026-170381, kterým byly zajištěny peněžní prostředky až do výše 100.281,- Kč na bankovním účtu č. 367849959/0300 vedeném u bankovní instituce Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice, majitel účtu Liubov CHYZH (roz. MOISEENKO), nar. 04.08.1981 v MIRASPOL, trv. bytem Česká č. p. 242, 463 12 Liberec-Liberec XXV-Vesec, Česko.
Písemnost byla prostřednictvím České pošty s.p. odeslána dne 24.02.2026 adresátovi Liubov CHYZH (roz. MOISEENKO), nar. 04.08.1981 v MIRASPOL, trv. bytem Česká č. p. 242, 463 12 Liberec-Liberec XXV-Vesec, Česko, s poučením možnosti vyzvednutí poštovní zásilky do deseti dnů od uložení u příslušné pobočky České pošty.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát je na uvedené adrese neznámý a písemnost byla Českou poštou s.p. vrácena dle ust. § 64 odst. 4 tr. řádu dne 11.03.2026 policejnímu orgánu zpět.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty ust. § 64 odst. 4 tr. řádu vyvěšuje na úřední desce podle ust. § 50l odst. 2 z.č. 99/1963 Sb. v platném znění (obč. soud. řád) po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Ing. Veronika Krejčová
komisař
Vyvěšeno dne: 07.04.2026
Sejmuto dne: 07.05.2026