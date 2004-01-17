Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení
Č. j. KRPC-64332-24/TČ-2025-020120
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení Týn nad Vltavou Dewetterova 326 375 01 Týn nad Vltavou
Č. j. KRPC-64332-24/TČ-2025-020120 Týn nad Vltavou 14. října 2025
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
adresát: Lucie Westfálová, nar. 17.01.2004
adresa, na níž má být písemnost doručen: Karpatská 1169/19, 100 00 Praha-Vršovice
útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení policie v Týně nad Vltavou, Dewetterova 326, 375 01 Týn nad Vltavou
doručovaná písemnost: usnesení dle § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu vedená pod Č.j. KRPC-64332-20/TČ-2025-020120-KNK ze dne 22. 8. 2025
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen, a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10-ti dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout u dozorčí služby na obvodním oddělení Policie v Týně nad Vltavou v době od 07:30 do 19:30 hodin.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
prap. Jan Kořínek inspektor
Vyvěšeno dne: 14.10.2025 Sejmuto dne: 24.10.2025