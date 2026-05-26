Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-89336-43/TČ-2025-170679
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality
Na Spravedlnosti 2516, 530 47 Pardubice
Pardubice 21. května 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 04.05.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle §81a trestního řádu za užití ustanovení §80 a §81 trestního řádu, kterým se vydávají peněžní prostředky ve výši 34.600,- Kč (slovy třicet čtyři tisíc šest set korun českých), které byly zajištěny dle §79a trestního řádu na bankovním účtu číslo 338879454/0300 vedeném u společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice, majitelky Kláry HEŘMÁNKOVÉ, nar. 26.02.2005.
Písemnost byla prostřednictvím pošty, dne 06.05.2026 odeslána uvedené majitelce účtu na její doručovací adresu pobytu: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha-Strašnice s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.
Písemnost nebyla adresátovi pomocí poštovního doručovatele doručena, neboť adresát nemá poštovní schránku. Adresát je na uvedené adrese neznámý, pročež poštovní doručovatel písemnost policejnímu orgánu ve smyslu §64 odstavce 4 trestního řádu dne 19.05.2026 vrátil.
Toto sdělení ve smyslu poslední věty ve smyslu §64 odstavce 4 trestního řádu policejní orgán vyvěšuje na úřední desce po dobu 30 dnů podle §50l odstavce 2 trestního řádu zákona číslo 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
prap. Bc. Adéla Culková
inspektor
Vyvěšeno dne: 26.05.2026
Sejmuto dne: 26.06.2026