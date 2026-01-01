Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor České Budějovice                                                                                                                                                                               služba kriminální policie a vyšetřování                                                                                                                                                                      oddělení analytiky a kybernetické kriminality                                                                                                                                                             Plavská 2                                                                                                                                                                                                                  370 07 České Budějovice

Č. j. KRPC-116845-51/TČ-2025-0201PA                                                                                                           České Budějovice 2. dubna 2026

                                                                                                                                                                           Počet listů: 2

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

oznámení o možnosti převzetí písemnosti

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, lavská 2, 370 01 České Budějovice v trestním řízení Č. j. KRPC-116845/TČ-2025-0201PA

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osoběGergő CSÓKA, nar. 01.11.2003 v Eger, přechodně bytem Havlínova 1722/12, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, možnost převzetí uvedené písemnosti:

Usnesení o zajištění výnosů z trestné činnosti ve smyslu ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu vedené pod Č. j. KRPC-116845-15/TČ-2022-020181 ze dne 5.9.2025, vydané Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

Usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu je tedy v souladu s ustanovením § 64 odst. 4, trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátovi poštovním doručovatelem doručena nebyla, neboť adresát nemá na svých uváděných adresách poštovní schránku, fakticky se na uváděných adresách nezdržuje a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu.

Adresát si může uloženou písemnost vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 15:30 hodin na útvaru Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi - http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.

                                                                                                                                                   nprap. Petr Sláma                                                                                                                                                                                                        vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 07.04.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 07.05.2026 

