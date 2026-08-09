Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení
Č. j. KRPC-97723-6/ČJ-2026-0200DP
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje odbor služby dopravní policie Dvořákova 190/2 370 01 České Budějovice
Č. j. KRPC-97723-6/ČJ-2026-0200DP České Budějovice 7. srpna 2026
Počet listů: 2
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby dopravní policie České Budějovice, jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 1 zák. č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
Oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzít následující písemnosti účastníka řízení Radoslav Feri, nar. 10. 12. 2009, bytem Vranov nad Topĺou čp. 192, 093 16 Vranov nad Topĺou, Slovenská republika
Oznámení o vydání rozhodnutí z moci úřední dle ust. § 97 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pod Č. j. KRPC-97723-4/ČJ-2026-0200DP ze dne 3. července 2026.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, zdůvodu neznámého pobytu adresáta, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou.
Písemnosti si účastník řízení vyzvedne u správního orgánu, na adrese: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby dopravní policie České Budějovice, Dvořákova 190/2, České Budějovice, v pracovních dnech od 08:00 do 13:00 hodin, po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámená písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
kpt. Mgr. Pavel Hekerle vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 09.08.2026 Sejmuto dne: 24.08.2026