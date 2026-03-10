Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - sdělení

Č. j. KRPE-3388-139/TČ-2025-170981 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Oddělení hospodářské kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Svitavy 10. března 2026          

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 06.01.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 80 odstavce 1 věty třetí trestního řádu ve spojení s ustanovením § 81a trestního řádu, kterým se zajištěná věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 2101189681/2010, majitele Františka FAJMANA, nar. 20.01.1954 v KRÁSNA VES, trv. bytem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy-Předměstí, vedeného u společnosti Fio banka, a.s., IČO: 61858374, se sídlem Na Florenci 2139/2, 110 00 Praha 1-Nové Město, ukládají do úschovy Okresního soudu ve Svitavách, a to ve výši 30.516 Kč.    

Písemnost s vydaným Usnesením byla prostřednictvím pošty adresátovi Jiří BORTL, nar. 06.01.1962 v Bruntál, trv. bytem 1. máje č. p. 1155, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na adresu trvalého pobytu, odeslána dne 06.01.2026, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť do současné doby nebylo na zdejší policejní orgán zasláno potvrzení o převzetí zásilky.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

por. Mgr. Danuše Dufková        
komisař                      

Vyvěšeno dne: 10.03.2026
Sejmuto dne: 08.04.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 