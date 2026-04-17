Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-10521-40/TČ-2026-170918
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Obvodní oddělení
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 17. dubna 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 18.03.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79f odst. 1, 3 trestního řádu, kterým se ruší zajištění věci, a to peněžních prostředků na bankovním účtu č. 7264994004/5500, vedeného u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, majitelky Nicol ŠPENÁROVÁ, nar. 25.10.2007 v Brno, trv. bytem Uzbecká 557/8, 625 00 Brno-Bohunice, a to do výše 45.000 Kč.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 18.03.2026 adresátovi Nicol ŠPENÁROVÉ, nar. 25.10.2007, na adresu jejího trvalého pobytu Uzbecká č. 557/8, 625 00 Brno-Bohunice, s poučením možnosti vyzvednutí poštovní zásilky do deseti dnů od uložení u příslušné pobočky České pošty.
Písemnost však nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát na výzvu nereagoval a tato byla dne 14.04.2026 vrácena ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu na zdejší policejní orgán.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Mgr. Danuše Dufková
komisař
Vyvěšeno dne: 17.04.2026
Sejmuto den: 30.05.2026