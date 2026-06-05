Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-65152-57/TČ-2025-170979
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 5. června 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 23.04.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 80 odstavce 1 věty třetí trestního řádu ve spojení s § 81a trestního řádu, kterým se ukládají peněžní prostředky, zajištěné podle § 79a odstavce 1 trestního řádu, na bankovním účtu č. 1043921467/0100, majitelky Radky KANTOVÉ (roz. TRVAJOVÁ), nar. 27.04.1987 v Varnsdorf, trv. bytem Řepín-Živonín č. p. 32, 277 33 Řepín-Živonín, ve výši 15.497,86 Kčdo úschovy Okresního soudu ve Svitavách, IČO: 00025011.
Na uložené peněžní prostředky si kladou nárok mj. majitelka účtu Radka KANTOVÁ, nar. 27.04.1987, a poškozená Jarmila ZMEŠKALOVÁ (roz. HÁJKOVÁ), nar. 16.07.1958 v Moravská Třebová, trv. bytem Leština-Dvořiště č. p. 10, 539 44 Leština-Dvořiště.
Písemnost s rozhodnutím jim byla prostřednictvím pošty odeslána dne 23.04.2026 na známé adresy pobytu, Řepín - Živonín 32, 277 33 (Radka Kantová), Leštiná Dvořiště 10, 539 44 (Jarmila Zmeškalová).
Písemnost však nebyla adresátům poštovním doručovatelem doručena a ani si zásilku nevyzvedli na základě oznámení. S ohledem na uvedené poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 11.05.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Mgr. Danuše Dufková
komisař
Vyvěšeno dne: 05.06.2026
Sejmuto dne: 05.07.2026