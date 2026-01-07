Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-30107-47/TČ-2025-170381-MS
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Chrudim
Oddělení hospodářské kriminality SKPV
Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim
Chrudim 5. ledna 2026
Dne 11.11.2025 bylo vyhotoveno usnesení podle ust. § 81a tr. řádu za užití ustanovení § 80 a 81 tr. řádu pod č.j. :KRPE-30107-44/TČ-2025-170381-MS, kterým byly vydány peněžní prostředky ve výši 15.201,-Kč zajištěné usnesením pod č.j.: KRPE-30107/TČ-2025-170371 v souladu s ustanovením § 79a odst. 1 trestního řádu na bankovním účtu č. 238730011/0600 vedeném u bankovní instituce Moneta Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4, na jméno majitele účtu Romana BÍLÁ, nar. 30.01.2000 v Český Těšín, trv. bytem Jablunkovská č. p. 160, 739 61 Třinec-Staré Město, a to Okresnímu soudu Kolín, IČO: 00024520, sídlem Kmochova 144, Kolín.
Písemnost byla prostřednictvím České pošty s.p. odeslána dne 12.11.2025 adresátovi Libuše PROCHÁZKOVÁ, nar. 14.02.2000 v Havlíčkův Brod, trv. bytem Karlovo náměstí č. p. 78, 280 02 Kolín-Kolín I, současný pobyt adresa Akátová 768, Chrudim.
Písemnost nebyla adresátovi doručena, neboť adresát je dle doručovatele na adrese neznámý a písemnost byla vrácena zpět. Bylo provedeno osobní šetření na místě, bez kladného výsledku. Dále bylo provedeno další operativní šetření k možným místům pobytu a to dále v ul. Hradištní v Chrudimi. Uvedená pí. Procházková byla kontaktována také přes jí uvedené maily a tel. čísla, avšak také bez kladného výsledku. Neboť všechna šetření vedla k negativním výsledkům je nutné postupu cestou veřejné vyhlášky.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty ust. § 64 odst. 4 tr. řádu vyvěšuje na úřední desce podle ust. § 50l odst. 2 z.č. 99/1963 Sb. v platném znění (obč. soud. řád) po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Mgr. Martin Svoboda
komisař SKPV OHK Chrudim
Vyvěšeno dne: 07.01.2026
Sejmuto dne: 09.02.2026