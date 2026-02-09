Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-3388-131/TČ-2025-170981
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Oddělení hospodářské kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 9. února 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 06.01.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 80 odstavce 1 věty třetí trestního řádu ve spojení s ustanovením § 81a trestního řádu, kterým se zajištěná věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 2101189681/2010, majitele Františka FAJMANA, nar. 20.01.1954 v KRÁSNA VES, trv. bytem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy-Předměstí, vedeného u společnosti Fio banka, a.s., IČO: 61858374, se sídlem Na Florenci 2139/2, 110 00 Praha 1-Nové Město, ukládají do úschovy Okresního soudu ve Svitavách, a to ve výši 30.516 Kč.
Písemnost s vydaným Usnesením byla prostřednictvím pošty adresátovi Jiří MRKVIČKA, nar. 21.12.1957 na známou adresu pobytu ul. Žižkova č. 1438, 580 01 Havlíčkův Brod, odeslána dne 06.01.2026, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku, a uloženou zásilku na České poště v obci Havlíčkův Brod si do 27.01.2026 nevyzvedl, proto ji poštovní doručovatel vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Mgr. Danuše Dufková
komisař
Vyvěšeno dne: 09.02.2026
Sejmuto dne: 10.03.2026