Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-116919-48/TČ-2025-170979
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 22. června 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 21.05.2026 bylo vyhotoveno pod Č. j. KRPE-116919-43/TČ-2025-170979 Usnesení podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, kterým se ruší zajištění věci a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 6659062004/5500, vedeném u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 -Nusle, majitele Pavol DAVID, r. 2000, korespondenční adresa: 28. října 1754/82, Ostrava, 70200 a to do výše 20.000,- Kč.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 21.06.2026 adresátovi Pavol DAVID, r. 2000, korespondenční adresa: 28. října 1754/82, Ostrava, 702 00.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a písemnost si nevyzvednul, proto poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 03.06.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Bc. Josef Bilanský
komisař
Vyvěšeno dne: 25.06.2026
Sejmuto dne: 25.07.2026