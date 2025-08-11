Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení

Č. j. KRPC-40195-100/TČ-2025-020079 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              služba kriminální policie a vyšetřování                                                                                                                                                                      odbor analytiky a kybernetické kriminality                                                                                                                                                                  oddělení kybernetické kriminality                                                                                                                                                                              Lannova 193/26                                                                                                                                                                                                        370 74 České Budějovice                                                                                                                                       

Č. j. KRPC-40195-100/TČ-2025-020079                                                                                                        České Budějovice 8. srpna 2025

                                                                                                                                                                        Počet listů: 1

SDĚLENÍ

pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Adresát: Mykola PUSTOVIT, nar. 13.11.1985

Adresa, na níž má být písemnost doručena: Magisterská 3012/2, 301 00 Plzeň

Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor analytiky a kybernetické kriminality, oddělení kybernetické kriminality, Lannova193/26, 370 74 České Budějovice

Doručovaná písemnost:

1/ usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu vedená pod Č. j. KRPC-40195-12/TČ-2025-020110 ze dne 25. 3. 2025

2/ usnesení dle § 79f odst. 1, 3 trestního řádu vedená pod Č. j. KRPC-40195-82/TČ-2025-020110 ze dne 7. 7. 2025

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen, a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10-ti dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona poslední den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesilateli.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 hod. do 14:30 hod. na útvaru Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, služba kriminální policie a vyšetřování, odbor analytiky a kybernetické kriminality, oddělení kybernetické kriminality, Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.  

                                                                                                                                            kpt. Mgr. Albert Vondrák                                                                                                                                                                                                    vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 11.08.2025                                                                                                                                                                                         Sejmuto dne: 21.08.2025

                  

