Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-68065-39/TČ-2025-170918
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Obvodní oddělení
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 04. listopadu 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 02.10.2025 bylo vyhotoveno Usnesení podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, pod čj.: KRPE-68065-35/TČ-2025-170918, kterým se ruší zajištění peněžních prostředků ve výši 32.333,90 Kč na bankovním účtu č. 5380196043/0800, vedeném u společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč, majitele Anhelina ZANUDA, r. 2005, trv. bytem Švihovská 2352/12, 301 00 Plzeň.
Písemnost byla prostřednictvím České pošty odeslána dne 03.10.2025 adresátovi Anhelina ZANUDA, r. 2005, na adresu trv. pobytu ul. Švihovská 2352/12, 301 00 Plzeň.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a písemnost si nevyzvednul, proto poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 27.10.2025.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Bc. Josef Bilanský
Vyvěšeno dne: 07.11.2025
Sejmuto dne: 07.12.2025