Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Č. j. KRPE-42957-248/TČ-2024-170981

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Územní odbor Svitavy

Oddělení hospodářské kriminality SKPV

Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Svitavy 07. dubna 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ



Dne 10.03.2025 bylo vyhotoveno Usnesení podle § 80 odstavce 1 věty třetí trestního řádu ve spojení s § 81a trestního řádu, pod čj.: KRPE-42957-218/TČ-2024-170981, kterým se ukládají do úschovy Okresního soudu ve Svitavách, IČO: 00025011, se sídlem Dimitrovova 679/33, 568 02 Svitavy-Předměstí, peněžní prostředky na bankovním účtu č. 5448637002/5500 vedeného u spol. Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, majitele Ronald VIGH, nar. 17.10.1978 a to částka 148.941,85 Kč.

Písemnost byla prostřednictvím České pošty odeslána dne 11.3.2025 adresátovi Ronald VIGH, nar. 17.10.1978, bytem ul. Jablonského 9, 326 00 Plzeň.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a písemnost si nevyzvednul, proto poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 04.04.2025.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

por. Bc. Josef Bilanský

komisař





Vyvěšeno dne: 11.04.2025

Sejmuto dne: 11.05.2025

