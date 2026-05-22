Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-4207-56/TČ-2026-170679
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality
Na Spravedlnosti 2516, 530 47 Pardubice
Pardubice 18. května 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 12. 01. 2026 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky ve výši 297.800,24 Kč (slovy: dvě sta devadesát sedm tisíc osm set korun českých dvacet čtyři haléřů) na bankovním účtu číslo 2342396243/0800 vedeném u Česká spořitelna a.s., IČ: 45244782, se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, majitele Mykhaila Taterevskyiho, nar. 24.04.2000.
Písemnost byla prostřednictvím pošty dne 17. 04. 2026 odeslána uvedenému majiteli účtu na známou adresu pobytu: Výletní 1031/69, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.
Písemnost nebyla adresátovi pomocí poštovního doručovatele doručena, neboť adresát nemá schránku. Adresát je na uvedené adrese neznámý, pročež poštovní doručovatel písemnost policejnímu orgánu ve smyslu § 64 odstavce 4 trestního řádu dne 30. 04. 2026 vrátil.
Toto sdělení ve smyslu poslední věty § 64 odstavce 4 trestního řádu policejní orgán vyvěšuje na úřední desce po dobu 30 dnů podle § 50l odstavce 2 zákona číslo 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Ing. Pavlína Třísková
komisař
Vyvěšeno dne: 22.05.2026
Sejmuto dne: 2.06.2026