Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-4157-36/TČ-2026-170979
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 9. března 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 13.01.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 6090067053/0800, vedeného u společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč, majitele Martin VAŠKO, nar. 29.12.1982 v Varnsdorf, trv. bytem Vilémov č. p. 172, 407 80 Vilémov, a to do výše 10.012 Kč.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 09.02.2026 adresátovi Martin VAŠKO, nar. 29.12.1982, na adresu jeho trvalého pobytu Vilémov č. p. 172, 407 80 Vilémov, s poučením možnosti vyzvednutí poštovní zásilky do deseti dnů od uložení u příslušné pobočky České pošty.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát na výzvu nereagoval a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 25.02.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Mgr. Danuše Dufková
komisař
Vyvěšeno dne: 09.03.2026
Sejmuto dne: 07.04.2026