Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - sdělení

Č. j. KRPE-4157-36/TČ-2026-170979 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Svitavy 9. března 2026          

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 13.01.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 6090067053/0800, vedeného u společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč, majitele Martin VAŠKO, nar. 29.12.1982 v Varnsdorf, trv. bytem Vilémov č. p. 172, 407 80 Vilémov, a to do výše 10.012 Kč.   

Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 09.02.2026 adresátovi Martin VAŠKO, nar. 29.12.1982, na adresu jeho trvalého pobytu Vilémov č. p. 172, 407 80  Vilémov, s poučením možnosti vyzvednutí poštovní zásilky do deseti dnů od uložení u příslušné pobočky České pošty.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát na výzvu nereagoval a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 25.02.2026.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

por. Mgr. Danuše Dufková       
komisař                     

Vyvěšeno dne: 09.03.2026
Sejmuto dne: 07.04.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 