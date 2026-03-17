Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Č. j. KRPE-7721-103/TČ-2026-170979
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 16. března 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 22.01.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79f odstavce 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 382461004/5500 majitelky Yana SOLTYS, nar. 02.06.2004, st. přísl. UKR, doručovací adresa Kotlaska 64/5, Praha, Česko vedeného u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, ve výši 10.017 Kč.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 13.02.2026 adresátovi Yana SOLTYS, nar. 02.06.2004, st. přísl. UKR, doručovací adresa Kotlaska 64/5, Praha, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát je na uvedené adrese neznámý a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 02.03.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
nprap. Jakub Florek
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 17.03.2026
Sejmuto dne: 17.04.2026