Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení

Č. j. KRPC-125271-36/TČ-2025-020615 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                   Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                             územní odbor Prachatice                                                                                                                                                                                          obvodní oddělení Vimperk                                                                                                                                                                                         1. máje 73/7                                                                                                                                                                                                               385 01 Vimperk

Č. j. KRPC-125271-36/TČ-2025-020615                                                                                                            Vimperk 8. ledna 2026

                                                                                                                                                                             Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 23.09.2025 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu k zajištění finančních prostředků ve výši 400 106,- Kč na bankovním účtu č. 361562762/0300 majitele Georgina Anna Balogh oprávněné osobě Karolína DAVERNÁ.

Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 08.12.2025 adresátovi Amina Polianská, nar. 2001 na adresu trvalého bydliště Kateřinská 88, 460 14 Liberec, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení, neboť nebyl nutný postup podle § 64 odst. 1 trestního řádu.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 19.12.2025.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

        prap. Ondřej Oulický                                                                                                                 npor. Mgr. Jan Mirvald                                                        inspektor                                                                                                                              vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 08.01.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 08.02.2026

