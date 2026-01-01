Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Č. j. KRPC-125271-36/TČ-2025-020615
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Prachatice obvodní oddělení Vimperk 1. máje 73/7 385 01 Vimperk
Č. j. KRPC-125271-36/TČ-2025-020615 Vimperk 8. ledna 2026
Počet listů: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 23.09.2025 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu k zajištění finančních prostředků ve výši 400 106,- Kč na bankovním účtu č. 361562762/0300 majitele Georgina Anna Balogh oprávněné osobě Karolína DAVERNÁ.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 08.12.2025 adresátovi Amina Polianská, nar. 2001 na adresu trvalého bydliště Kateřinská 88, 460 14 Liberec, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení, neboť nebyl nutný postup podle § 64 odst. 1 trestního řádu.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 19.12.2025.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
prap. Ondřej Oulický npor. Mgr. Jan Mirvald inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 08.01.2026 Sejmuto dne: 08.02.2026