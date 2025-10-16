Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-70008-31/TČ-2025-170918
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Obvodní oddělení
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 13. října 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 16.09.2025 bylo vyhotoveno Usnesení podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, pod čj.: KRPE-70008-26/TČ-2025-170918, kterým se ruší zajištění peněžních prostředků ve výši 49.800,-Kč na bankovním účtu č. 1791884002/2700 vedeného u spol. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, majitelky Vilma VASILOVÁ, r. 1968, trv. bytem K. Marxe č. p. 1687, 431 11 Jirkov.
Písemnost byla prostřednictvím České pošty odeslána dne 17.09.2025 adresátovi Vilma VASILOVÁ r. 1968 na její současnou doručovací adresu ul. Tupolevova 505, 199 00 PRAHA 9.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a písemnost si nevyzvednul, proto poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 09.10.2025.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Bc. Josef Bilanský
komisař
Vyvěšeno dne: 16.10.2025
Sejmuto dne: 15.11.2025