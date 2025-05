Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - sdělení

Č. j. KRPE-95961-159/TČ-2024-170971

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Územní odbor Svitavy

Oddělení obecné kriminality SKPV

Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Svitavy 28. května 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 24.04.2025 bylo vyhotoveno usnesení podle ustavení § 80 odstavce 1 věty třetí trestního řádu ve spojení s ustanovením § 81a trestního řádu, kterým se ukládá do úschovy Okresního soudu ve Svitavách věc, a to zajištěné peněžní prostředky na bankovním účtu č. 309896327/0300, majitele Andrii MIROSHNYCHENKA, nar. 15.12.1993 v KHARKIV, trv. bytem Hlavní 1152/6, 141 00 Praha-Záběhlice, Česko, vedeného u společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, a to ve výši 2.600 Kč.

Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 24.04.2024 adresátovi Andrii MIROSHNYCHENKO, nar. 15.12.1993, na adresu jeho trvalého pobytu a to ulici Hlavní 1152/6, 141 00 Praha-Záběhlice, Česko, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá domovní schránku, na adrese nebyl zastižen a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 20.05.2025.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

por. Mgr. Danuše Dufková

komisař

Vyvěšeno dne: 28.05.2025

Sejmuto dne: 26.06.2025

