Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení

Č. j. KRPC-10039-112/TČ-2024-020881 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor Tábor                                                                                                                                                                                                   služba kriminální policie a vyšetřování                                                                                                                                                                      oddělení hospodářské kriminality                                                                                                                                                                              Soběslavská 2763                                                                                                                                                                                                      390 05 Tábor

Č. j. KRPC-10039-112/TČ-32024-020881                                                                                                                         Tábor 20. února 2026

                                                                                                                                                                                            Počet listů: 1

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, služba krimnáýlní policie a vyšetřován, oddělení hospodářské kriminality, jakožto doručující orgán

tímto vyzývá               Petra TRNKU

                                    Slovanská 21

                                    301 00 Plzeň

k vyzvednutí písemnosti č.j. KRPC-10039-85/TČ-2024-020881,

která je dnem 23.02.2026 připravena k vyzvednutí na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, služba kriminální policie a vyšetřování, ddělení hospodářské kriminality, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor.

Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                      por. Bc. Lukáš Veselý                                                                                                                                                                                                         komisař

Vyvěšeno dne: 23.02.2026                                                                                                                                                                                         Sejmuto dne: 05.03.2026            

      

