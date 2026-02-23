Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení
Č. j. KRPC-10039-112/TČ-2024-020881
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Tábor služba kriminální policie a vyšetřování oddělení hospodářské kriminality Soběslavská 2763 390 05 Tábor
Č. j. KRPC-10039-112/TČ-32024-020881 Tábor 20. února 2026
Počet listů: 1
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, služba krimnáýlní policie a vyšetřován, oddělení hospodářské kriminality, jakožto doručující orgán
tímto vyzývá Petra TRNKU
Slovanská 21
301 00 Plzeň
k vyzvednutí písemnosti č.j. KRPC-10039-85/TČ-2024-020881,
která je dnem 23.02.2026 připravena k vyzvednutí na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, služba kriminální policie a vyšetřování, ddělení hospodářské kriminality, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Bc. Lukáš Veselý komisař
Vyvěšeno dne: 23.02.2026 Sejmuto dne: 05.03.2026