Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení
Č. j. KRPC-112321-36/TČ-2025-020615
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajjské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Prachatice obvodní oddělení Vimperk 1. máje 73/7 385 01 Vimperk
Č. j. KRPC-112321-36TČ-2025-020615 Vimperk 9. října 2025
Počet listů: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 26.8. 2025 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu o zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č. 4623704053/0800 vedené v CZK měně u banky Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782, včetně příslušenství a peněžních prostředků na účet dodatečně došlých, a to až do výše 14 950 korun českých a to bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu ve věci spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kdy téhož dne byla na Okresní státní zatupitelství Prachatice doručena ze strany obvodního oddělení policie Vimperk Žádost o dodatečný souhlas se zajištěním, této žádosti bylo ze strany OSZ Prachatice vyhověno.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 22.9. 2025 adresátovi Roman SHVETS, nar. 25.11.1999 v ZÁPOROŽÍ, svobodný, st. přísl. UKR, doklad: 001618516, trv. bytem Štverákova 2779/7, 193 00 Praha-Horní Počernice, Česko, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení, neboť nebyl nutný postup podle § 64 odst. 1 trestního řádu.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 9.10. 2025.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
prap. Jan Foltýn, DiS. npor. Mgr. Vlastimil Vlas inspektor zástupce vedoucího oddělení
Vyvěšeno dne: 10.10.2025 Sejmuto dne: 10.11.2025