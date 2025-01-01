Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení

Č. j. KRPC-112321-36/TČ-2025-020615 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajjské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                             územní odbor Prachatice                                                                                                                                                                                          obvodní oddělení Vimperk                                                                                                                                                                                         1. máje 73/7                                                                                                                                                                                                              385 01 Vimperk

Č. j. KRPC-112321-36TČ-2025-020615                                                                                                                          Vimperk 9. října 2025

                                                                                                                                                                                         Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 26.8. 2025 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu o zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č. 4623704053/0800 vedené v CZK měně u banky Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782, včetně příslušenství a peněžních prostředků na účet dodatečně došlých, a to až do výše 14 950 korun českých a to bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu ve věci spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kdy téhož dne byla na Okresní státní zatupitelství Prachatice doručena ze strany obvodního oddělení policie Vimperk Žádost o dodatečný souhlas se zajištěním, této žádosti bylo ze strany OSZ Prachatice vyhověno.

Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 22.9. 2025 adresátovi Roman SHVETS, nar. 25.11.1999 v ZÁPOROŽÍ, svobodný, st. přísl. UKR, doklad: 001618516, trv. bytem Štverákova 2779/7, 193 00 Praha-Horní Počernice, Česko, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení, neboť nebyl nutný postup podle § 64 odst. 1 trestního řádu.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku  a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 9.10. 2025.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                       Za policejní orgán:

prap. Jan Foltýn, DiS.                                                                                                                npor. Mgr. Vlastimil Vlas                                                       inspektor                                                                                                                    zástupce vedoucího oddělení

Vyvěšeno dne: 10.10.2025                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 10.11.2025       

                             

