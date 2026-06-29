Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-3617-56/TČ-2026-170979
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 23. června 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 13.05.2026 pod čj.: KRPE-3617-54/TČ-2026-170979 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79f odst. 1, 3 trestního řádu, kterým se ruší zajištění věci, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 6806384004/5500 vedeného u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, majitele Ladislav CHVOJKA, r. 1973, trv. bytem Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov ve výši 12.000,- Kč.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 14.05.2026 adresátovi Ladislav CHVOJKA, r. 1973, na jeho adresu pro doručování tj. Sídliště 1022, 407 77 ŠLUKNOV, s poučením možnosti vyzvednutí poštovní zásilky do deseti dnů od uložení u příslušné pobočky České pošty.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát na výzvu nereagoval a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 09.06.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Bc. Josef Bilanský
komisař
Vyvěšeno dne: 29.06.2026
Sejmuto dne: 29.07.2026