Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení
Č. j. KRPC-60685-66/TČ-2025-020810
POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Tábor obvodní oddělení Bechyně nám. T. G. Masaryka 4 391 65 Bechyně
Č. j. KRPC-60685-66/TČ-2025-020810 Bechyně 10. února 2026
Počet listů: 2
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 odstavec 4 trestního řádu
Adresát: Lukáš HOLUB, nar. 26.03.1993 v Bruntál, svobodný, doklad: 217043704, trv. bytem Štúrova 656/74, 415 01 Teplice-Trnovany, tel.: 603433461, přechodně bytem Havířská č. p. 1441, 415 01 Teplice-Trnovany, tel.: 603433461
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Štúrova 656/74, 415 01 Teplice-Trnovany a Havířská č. p. 1441, 415 01 Teplice-Trnovany
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Bechyně, nám. T. G. Masaryka 4.
Doručovaná písemnost: Usnesení pod Č. j. KRPC-60685-64/TČ-2025-020810-RN dle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu ze dne 31.01.2026.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v době od 07:30 hodin do 19:30 hodin na obvodním oddělení policie Bechyně, nám. T. G. Masaryka 4, 391 65 Bechyně. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen adrese trvalého pobytu a do současné doby nezastižen na adrese přechodného pobytu, stejně tak se nepodařilo jej kontaktovat na uvedeném telefonním čísle a adresát na uvedené adrese nemá poštovní schránku, nebylo možné písemnost u doručujícího orgánu uložit a do schránky adresáta vložit výzvu k vyzvednutí zásilky. Podle § 64 odstavec 4 trestního řádu byla zásilka vrácena odesílateli a je o tom vyvěšeno oznámení na úřední desce. Podle § 63 odstavec 1 trestního řádu se pro doručování se přiměřeně užijí předpisy platné pro doručování v občanském soudím řízení.
Podle § 50l odstavec 1 občanského soudního řádu stanoví-li zákon, že rozhodnutí nebo jiná písemnost mají být vyvěšeny na úřední desce soudu, platí, že desátým dnem po dni vyvěšení byly doručeny.
Podle § 50l odstavec 2 občanského soudního řádu stanoví-li zákon, že na úřední desce soudu má být vyvěšena výzva nebo sdělení, sejme se výzva nebo sdělení po uplynutí 30 dnů ode dne vyvěšení.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
prap. Richard Novotný npor. Bc. Jiří Zavadil inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 10.02.2026 Sejmuto dne: 10.03.2026