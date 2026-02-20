Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-41079-160/TČ-2024-170981
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Oddělení hospodářské kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 20. února 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 19.01.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79f odstavce 1 a 3 trestního řádu, kterým se ruší zajištění věcí, které byly zajištěny dle ustanovení § 79a trestního řádu, a to peněžních prostředků na bankovním účtu č. 340050856/0300, majitele Petra JUCHELKY, nar. 31.07.1998 v Ostrava, trv. bytem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, vedeného u společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice, ve výši 22.600 Kč.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 20.01.2026 adresátovi Petr JUCHELKA, nar. 31.07.1998, na známou adresu pobytu ul. Dr. Martínka 24/1378, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát je na uvedené adrese neznámý a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 11.02.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Mgr. Danuše Dufková
komisař
Vyvěšeno dne: 20.02.2026
Sejmuto dne: 21.03.2026