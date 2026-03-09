Policie České republiky  

Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - sdělení

Č. j. KRPE-73465-52/TČ-2025-170917 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Obvodní oddělení
Čsl. armády 620, 572 01 Polička

Svitavy 9. března 2026          

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 28.01.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79f odst. 1, 3 trestního řádu, kterým se ruší zajištění věci, a to peněžních prostředků na bankovním účtu č. 1793828004/2700, vedeném u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4-Michle, majitele Radka JELÍNKA, nar. 18.07.1997 v Sokolov, trv. bytem Sokolovská 486/21, 357 51 Kynšperk nad Ohří, a to do výše 58.421,22 Kč.   

Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 28.01.2026 adresátovi Radek JELÍNEK, nar. 18.07.1997, na adresu jeho známého pobytu ul. Votočkova 256/14, 460 07  Liberec, s poučením možnosti vyzvednutí poštovní zásilky do deseti dnů od uložení u příslušné pobočky České pošty.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát na výzvu nereagoval a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 23.02.2026.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

por. Mgr. Danuše Dufková        
komisař                      

Vyvěšeno dne: 09.03.2026
Sejmuto dne: 07.04.2026

