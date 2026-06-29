Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-84835-86/TČ-2025-170914-4.6.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Obvodní oddělení
Vodní valy 1142, 570 01 Litomyšl
Svitavy 29. června 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 10.09.2025 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79a odstavce 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 2203261912/2010, majitele Davida STECE, nar. 30.12.1973 v Brno, trv. bytem Husova 165/5, 602 00 Brno-Staré Brno, vedeném u společnosti Fio banka, a.s., IČO: 61858374, se sídlem Na Florenci 2139/2, 110 00 Praha 1-Nové Město, a to do výše 87.300 Kč.
Písemnost s vydaným Usnesením byla prostřednictvím pošty adresátovi David STEC, nar. 30.12.1973, na adresu pobytu ul. Mandloňova č. 386/10, Brno - Medlánky, odeslána dne 21.05.2026.
Písemnost však nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, a tento si ani uloženou zásilku na České poště na základě oznámení nevyzvedl, proto ji poštovní doručovatel dne 12.06.2026 vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Mgr. Danuše Dufková
komisař
Vyvěšeno dne: 29.06.2026
Sejmuto dne: 28.07.2026