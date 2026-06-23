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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - sdělení

Č. j. KRPE-94520-85/TČ-2025-170914-4.6. 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Obvodní oddělení
Vodní valy 1142, 570 01 Litomyšl

Litomyšl 18. června 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
 

Dne 10.10.2025 bylo vyhotoveno pod čj.: KRPE-94520-9/TČ-2025-170914 Usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 7288797179/0100 vedeného u společnosti Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Na příkopě, 110 00 Praha,  majitele Mario SZTOJKA, r. 1995, trv. bytem Liborova 470/2, 169 00 Praha-Břevnov a to ve výši 798.177 Kč. 

Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 11.10.2025 adresátovi  Mario SZTOJKA, r. 1995, trv. bytem Liborova 470/2, 169 00 Praha-Břevnov.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát je na uvedené adrese neznámý a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

por. Bc. Josef Bilanský
komisař         

Vyvyěšeno dne: 23.06.2026
Sejmuto dne: 23.07.2026 

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