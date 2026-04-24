Veřejná vyhláška - sdělení

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Č. j. KRPE-7721-128/TČ-2026-170979
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 21. dubna 2026
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - S D Ě L E N Í
Dne 22.01.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79f odstavce 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 3103077004/5500 majitelky Viktoriia HORBATENKO, nar. 01.09.2002 v BILENEC, vdaná, st. přísl. UKR, doklad: 902339478, trv. bytem Opatovská 446/5, 460 01 Liberec-Liberec I-Staré Město, Česko vedeného u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4- Nusle, ve výši 10.016 Kč.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 11.03.2026 adresátovi Viktoriia HORBATENKO, nar. 01.09.2002 v BILENEC, vdaná, st. přísl. UKR, doklad: 902339478, trv. bytem Opatovská 446/5, 460 01 Liberec-Liberec I-Staré Město, Česko, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát si na uvedené adrese ne písemnost nevyzvedl a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 27.03.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
nprap. Jakud Florek
vrchní inspertor
Vyvěšeno dne: 24.04.2026
Sejmuto dne: 23.05.2026