Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-9840-112/TČ-2026-170979
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 31. července 2026
Veřejná vyhláška - sdělení
Dne 28.01.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79a odstavce 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 2002763617/2010, majitele Václava TALPAŠE, nar. 27.08.1980 v Ostrov, trv. bytem Lidická č. p. 1353, 363 01 Ostrov, vedeném u společnosti Fio banka, a.s., IČO: 61858374, se sídlem Na Florenci 2139/2, 110 00 Praha 1-Nové Město, a to do výše 39.740 Kč.
Písemnost s vydaným Usnesením byla prostřednictvím pošty adresátovi Václav TALPAŠ, nar. 27.08.1980, na adresu pobytu ul. Lidická č. p. 1353, 363 01 Ostrov, odeslána dne 05.06.2026.
Písemnost však nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, a tento si ani uloženou zásilku na České poště na základě oznámení nevyzvedl, proto ji poštovní doručovatel dne 13.07.2026 vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Mgr. Danuše Dufková
komisař
Vyvěšeno dne: 31.07.2026
Sejmuto dne: 29.08.2026