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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - sdělení

Č. j. KRPE-21966-74/TČ-2026-170979 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Svitavy 14. července 2026          

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 16.06.2026 bylo vyhotoveno Usnesení podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, kterým se ruší zajištění   peněžních prostředků na bankovním účtu č.  245414463/0600, vedeném u společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČO: 25672720, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle,  majitele Dana DAVIDOVÁ, r. 1962, trv. bytem Koldům č. p. 1581, 436 01 Litvínov-Horní Litvínov  ve výši 10.000,- Kč. 

Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 17.06.2026 adresátovi Dana DAVIDOVÁ, r. 1962, trv. na adresu trv. pobytu ul. Koldům č. p. 1581, 436 01 Litvínov-Horní Litvínov .

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a písemnost si nevyzvednul, proto poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 09.07.2026.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

por. Bc. Josef Bilanský           
komisař                      

Vyvěšeno dne: 17.07.2026
Sejmuto dne: 16.08.2026

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