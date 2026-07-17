Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-21966-74/TČ-2026-170979
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 14. července 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 16.06.2026 bylo vyhotoveno Usnesení podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, kterým se ruší zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu č. 245414463/0600, vedeném u společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČO: 25672720, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle, majitele Dana DAVIDOVÁ, r. 1962, trv. bytem Koldům č. p. 1581, 436 01 Litvínov-Horní Litvínov ve výši 10.000,- Kč.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 17.06.2026 adresátovi Dana DAVIDOVÁ, r. 1962, trv. na adresu trv. pobytu ul. Koldům č. p. 1581, 436 01 Litvínov-Horní Litvínov .
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a písemnost si nevyzvednul, proto poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 09.07.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Bc. Josef Bilanský
komisař
Vyvěšeno dne: 17.07.2026
Sejmuto dne: 16.08.2026