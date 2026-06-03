Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - sdělení
Č. j. KRPE-4207-59/TČ-2026-170679
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality
Na Spravedlnosti 2516, 530 47 Pardubice
Pardubice 28. května 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 30. 04. 2026 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu, kterým se ruší zajištění věci, a to peněžních prostředků ve výši 148.900,12 Kč (slovy: sto čtyřicet osm tisíc devět set korun českých dvanáct haléřů) na bankovním účtu číslo 5281363053/0800 vedeném u Česká spořitelna a.s., IČ: 45244782, se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, majitele Davyda Kyndrycha, nar. 28.09.2005 v obci Solotvino státu Ukrajina.
Písemnost byla prostřednictvím pošty dne 30. 04. 2026 odeslána uvedenému majiteli účtu na známou adresu pobytu: Pod Havránkou 75/13, 171 00 Praha, s možností vhození písemnosti do poštovní schránky adresáta deset dnů od jejího uložení.
Písemnost nebyla adresátovi pomocí poštovního doručovatele doručena, neboť adresát nemá schránku. Adresát je na uvedené adrese neznámý, pročež poštovní doručovatel písemnost policejnímu orgánu ve smyslu § 64 odstavce 4 trestního řádu dne 27. 05. 2026 vrátil.
Toto sdělení ve smyslu poslední věty § 64 odstavce 4 trestního řádu policejní orgán vyvěšuje na úřední desce po dobu 30 dnů podle § 50l odstavce 2 zákona číslo 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
por. Ing. Pavlína Třísková
komisař
Vyvěšeno dne: 03.06.2026
Sejmuto dne: 03.07.2026