Č. j. KRPC-125271-48/TČ-2025-020615
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Prachatice obvodní oddělení Vimperk 1. máje 73/7 385 01 Vimperk
Č. j. KRPC-125271-48/TČ-2025-020615 Vimperk 10. února 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 10.02.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle § 80 odst. 1 trestního řádu k vrácení věci a to zajištěných finančních prostředků ve výši 50 380,10 Kč na bankovním účtu č. 361562762/0300 majitele Georgina Anna Balogh oprávněné osobě Karolína DAVERNÁ.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a z dřívějších pokusů o doručení vyšlo najevo, že osoba se trvale nezdržuje na uvedených adresách.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
prap.Ondřej Oulický npor. Mgr. Jan Mirvald inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 10.02.2026 Sejmuto dne: 10.03.2026