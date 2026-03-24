Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Č. j. KRPE-7721-109/TČ-2026-170979
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Odd. analytiky a kyber. kriminality
Skupina kybernetické kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Svitavy 20. března 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 22.01.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79f odstavce 1 trestního řádu, kterým se zajišťuje věc, a to peněžní prostředky na bankovním účtu č. 366139410/0300 majitele Volodymyr LOPATIN, nar. 14.06.2004 v KILIJA, svobodný, st. přísl. UKR, doklad: 902674356, trv. bytem Karla Čapka č. p. 175, 346 01 Horšovský Týn-Malé Předměstí, Česko, přechodně bytem Masarykova č. p. 385, Domažlice vedeného u společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice, ve výši 21.212 Kč.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 19.02.2026 adresátovi Volodymyr LOPATIN, nar. 14.06.2004 v KILIJA, svobodný, st. přísl. UKR, doklad: 902674356, trv. bytem Karla Čapka č. p. 175, 346 01 Horšovský Týn-Malé Předměstí, Česko, přechodně bytem Masarykova č. p. 385, Domažlice, s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát si písemnost na adrese nevyzvedl a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 09.03.2026.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
nprap. Jakub Florek
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 24.03.2026
Sejmuto dne: 25.04.2026