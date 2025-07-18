Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení
Č. j. KRPC-94133-40/TČ-2025-020615
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Prachatice obvodní oddělení Vimperk 1. máje 73/7 385 01 Vimperk
Č. j. KRPC-94133-40/TČ-2025-020615 Vimperk 26. září 2025
Počet listů: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ
Dne 18.07.2025 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu o zajištění finančních prostředků na bankovním účtu číslo 3411113011/3030 vedené v CZK měně u banky Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6-Dejvice, včetně příslušenství a peněžních prostředků na účet dodatečně došlých, a to až do výše 49 260 korun českých a to bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu ve věci spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kdy téhož dne byla na Okresní státní zastupitelství Prachatice doručena ze strany obvodního oddělení Policie České republiky Vimperk - Žádost o dodatečný souhlas se zajištěním, této žádosti bylo ze strany OSZ Prachatice vyhověno.
Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 07.08.2025 adresátovi Agnese KRASTINA, nar. 30.06.1985 v JÚRMALA, svobodná, st. přísl. LVA, doklad: VB065925, trv. bytem Pod Špičákem č. p. 592, 468 41 Tanvald s možností vhození do poštovní schránky adresáta deset dnů od uložení, neboť nebyl nutný postup podle § 64 odst. 1 trestního řádu.
Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a poštovní doručovatel písemnost vrátil ve smyslu § 64 odst. 4 trestního řádu dne 25.9.2025.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
prap. Jan Foltýn, DiS npor. Mgr. Vlastimil Vlas inspektor zástupce vedoucího oddělení
Vyvěšeno dne: 26.09.2025 Sejmuto dne: 26.10.2025