Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Sdělení

Č. j. KRPC-125271-51/TČ-2025-020615 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor Prachatice                                                                                                                                                                                           obvodní oddělení Vimperk                                                                                                                                                                                        1. máje 73/7                                                                                                                                                                                                               385 01 Vimperk

Č. j. KRPC-125271-51/TČ-2025-020615                                                                                                        Vimperk 25. února 2026

                                                                                                                                                                         Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 25.02.2026 bylo vyhotoveno usnesení podle § 79f odst. 1 trestního řádu k vrácení věci a ukončení zajištění bankovního účtu dle §79a trestního řádu a to zajištěných finančních prostředků ve výši 50 380,10,- Kč na bankovním účtu č. 361562762/0300 majitele Georgina Anna Balogh oprávněné osobě Karolína DAVERNÁ.

Písemnost nebyla adresátovi poštovním doručovatelem doručena, neboť adresát nemá schránku a z dřívějších pokusů o doručení vyšlo najevo, že osoba se trvale nezdržuje na uvedených adresách.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                       Za policejní orgán: 

             prap. Ondřej Oulický                                                                                                      npor. Mgr. Jan Mirvald                                                                 inspektor                                                                                                                      vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 25.02.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 25.03.2026

        

